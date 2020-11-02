Йовович розповіла, що влаштувала свято для обох доньок - старшої і середньої.

Зіркова голлівудська актриса Мілла Йовович опублікувала в Instagram свіжі фото зі святкування Хеловіну.

Читайте такожДонька Мілли Йовович пише кумедні казки, які змусять посміхнутисяНа фото зображені сама акторка, її чоловік продюсер Пол Андресон і середня донька - 5-річна Дешіел Едан.

"Хеловін пройшов так весело! У нас було два набори костюмів, перший - «тема офісу» для нашої старшої, і оскільки я хотіла зробити це свято особливим для обох дівчат, ми також зробили костюми на тему "Майстер з Оз" для нашої 5-річної", - підписала знімок акторка.

На іншому знімку Йовович знялася з чоловіком і старшою донькою Евер Габо.

"Зі святом Хеловін усіх! У нас була сімейна тема, яка тривала цілий день із двома різними змінами костюмів для обох дівчат", - підписала інший знімок акторка.

Прихильники акторки прийшли в захват від обох фото.

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Автор: Ірина Погоріла