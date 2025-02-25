Музикант добровільно поповнив лави ЗСУ.

Відомий український музикант, ексучасник гурту "Корупція" Міша Крупін, який поповнив лави ЗСУ, повідомив, що склав військову присягу. Знаменитість звернувся до шанувальників та наголосив, що зараз важливо підтримувати українських захисників.

Артист поділився новиною на своїй сторінці в Instagram. Днями він оголосив, що офіційно став на захист країни, а напередодні стало відомо, що співак склав присягу на вірність українському народу. Цікаво, що сталося це у символічний для всіх українців день – 24 лютого. Саме цього дня три роки тому розпочалася повномасштабна війна. Відтак, з цього моменту Крупін офіційно військовослужбовець.

У соцмережі виконавець опублікував відео, на якому показався у військовій формі. Він зазначив, що 24 лютого – це дуже емоційний для нього день, який отримав особливе значення.

"Друзі, всім привіт. Сьогодні важливий і емоційний день в усіх аспектах. Сьогодні також я склав присягу, тому офіційно вже служу українському народові", – повідомив зірка сцени.

Також Крупін звернувся до підписників та подякував їм за підтримку і віру в нього. А ще музикант наголосив, що зараз неабияк важливо допомагати українським воїнам.

"І ще хотів сказати, що підтримка наших Збройних Сил – це дуже-дуже важливо. Мені, до речі, дуже приємно, що ви мене підтримуєте. Дякую вам всім. Все буде Україна!" – підкреслив новоспечений захисник.

До слова, про свої наміри поповнити лави ЗСУ вперше Крупін заговорив ще влітку 2024-го. Тоді він зазначав, що готовий стати на захист країни добровільно та звернувся до ТЦК, після чого проходив ВЛК. В артиста виявили деякі проблеми зі здоров'ям, через що процес вступу до війська затягнувся. Вже днями, в лютому цього року співак повідомив, що проходить військовий вишкіл та буде виконувати завдання на фронті.

Нагадаємо, раніше Міша Крупін назвав риси жінок, які його відштовхують у стосунках. Зокрема, співак пояснив, що він не зустрічатиметься із дівчиною, яка займається Таро.

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