Еллерт з гумором відповів на звинувачення колишньої.

Українська актриса Ксенія Мішина відверто розповіла про стосунки з Олександром Еллертом, якого вона обрала у фіналі "Холостячки". Вона заявила, що шоумен її "морально знищував".

У недавньому інтерв'ю для Слави Дьоміна Мішина зізналася, що вона більше не хоче пригадувати про Еллерта. Втім, коли ведучий ще раз спитав про колишнього, актриса не стрималася.

Дьомін питав, як Еллерт підтримував Мішину на початку повномасштабної війни РФ проти України. Актриса заявила, що його "підтримка" виражалася у "моральному знищенні". Раніше Мішина неодноразово натякала на абьюз з боку гумориста, на цей раз вона не розкрила подробиць, проте знову вказала на можливу жорстокість Еллерта.

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Сам гуморист не став мовчати. Фанати спитали у Еллерта, як він ставиться до того, що його "виставили абьюзером". Шоумена попросили прокоментувати це з гумором.

Еллерт не став ігнорувати питання. Він заявив: "В неї усі арбузери". Гуморист не намагається спростовувати слова Мішиної та відноситься до них доволі спокійно. Мало того, іноді він з цього навіть жартує.

Чому Еллерт та Мішина розійшлися

У 2020 році Мішина обрала Еллерта у фіналі "Холостячки". Шоумен подарував їй обручку, вона прийняла подарунок та відповіла взаємністю на його зізнання у коханні. Втім, вже за рік Мішина оголосила про розставання з коханим.

Згодом актриса натякнула на причини розставання з Еллертом. Вона заговорила про токсичність і абьюз. Мішина дала зрозуміти, що їй неприємно пригадувати про стосунки з гумористом.

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