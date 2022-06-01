Зірка погано спала в ту ніч і їй снилося, нібито вона спішно кудись збирається.

Українська співачка Анастасія Середа, яка широко відома своїм шанувальникам під псевдонімом MamaRika, згадала 24 лютого. Вона поділилася, що саме в ніч на цей день їй снилася війна і те, як вона в поспіху збирає речі. Подробицями зірка поділилася в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях".

"Малий спав зі мною в ліжку. І мені сниться сон, що почалася війна, тому що я крізь сон чула вибухи. Іноді розум працює так, що те, що відбувається в реальності, переплітається із сном. Мені снилося, що почалася війна і ми почали збирати речі уві сні. Дуже страшний сон. Я прокинулася в холодному поту. Поруч дитина і тиша. Я перехрестилася і заснула. Але десь через хвилин 10 вже бабахнуло так, що прокинулася конкретно розуміючи, що це вже не сон", – згадала зірка.

MamaRika додала, що до останнього не вірила в ймовірність повномасштабної війни на всій території України. Саме тому у неї не було тривожного валізки або зібраних речей.

Нагадаємо, MamaRika показала неприємний сюрприз від окупантів у своєму будинку під Києвом.

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