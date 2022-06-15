15 червня Михайлу виповнився 1 рік.

Тільки 13 червня Катерина Репяхова відзначила свої 28 років, а сьогодні день народження у їх з Віктором Павліком єдиної спільної дитини - сина Михайла. Хлопчику виповнився рік, а батьки в своїх Instagram-блогах показали, як вітали спадкоємця.

"Коханий мій синочок, Михасик, Богом посланий ангел, з днем народження тебе, дорогий! Ми тебе з мамою дуже любимо! Щоб ти був здоровий і щасливий! Нехай Господь тебе оберігає!", - написав Віктор Франкович.

Відомо, що таку важливу подію зіркова пара відзначає в місті Івано-Франківськ, адже раніше Катя шукала фотографа саме там.

Подружжя поділилося фотографіями дитини, на яких вже дорослий малюк радісно позує в костюмчику.

Нагадаємо, Віктор Павлік зворушливо привітав молоду дружину з днем народження.

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