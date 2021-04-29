У виконавця були заплановані концерти в Україні влітку цього року.

Російського репера Алішера Валєєва (відомий як "Моргенштерн") включили до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

Про це повідомляється на сайті Міністерства культури та інформаційної політики України.

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"22 квітня 2021 року до Міністерства культури та інформаційної політики надійшов лист Служби безпеки України щодо включення до Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, Валєєва Алішера Тагіровича", - йдеться в повідомленні.

Відповідно, 28 квітня Міністерство включило Валєєва до зазначеного переліку.

Наголошується, що процедура здійснюється автоматично, адже згідно з чинним законодавством Мінкульт не має повноважень вирішувати, кого включати до "чорного списку".

Міністерство оновило перелік. Ознайомитися з ним можна на офіційному сайті МКІП.

У Моргеншерна були заплановані концерти в Україні влітку цього року. Втім, він допустив, що вони не відбудуться.

«Зараз ми узагалі не поїдемо, бо там починаються якісь штуки прикольні… І, схоже, знову будуть переноситися концерти, тому що більша частина артистів уже все перенесли. Особливо після історії з Одесою. Мені страшно банально, я не буду брехати. Мені страшно їхати», – поділився він зі своїми фанатами.

Примітно, що виконавець висловлював підтримку президенту РФ Путіну.

"Путін "красавчик" не тому, що він зробив щось для країни круте, або супер править відмінно. Просто круто, потужний мужик і все. Уяви, ти Путін, тебе знає весь світ. Круто, молодець. Пройшов життя - який наступний рівень? Респект. Це не про якісь політичні дії, а просто людина ", - заявляв він в інтерв'ю Юрію Дудю.

Моргенштерн та Україна

Минулого року виступ виконавця в Одесі обернувся скандалом. Моргенштерн зі сцени назвав "показухою" оголошення жалоби з нагоди страшної пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Пізніше у Держприкордонслужбі прокоментували заплановані концерти Моргенштерна в Україні. А у Службі безпеки України його перевіряли на предмет підстав про недопущення в Україну, але причин у відмові не було.

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Автор: Дмитро Захаров