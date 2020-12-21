У Держприкордонслужбі повідомили, що така перевірка зазвичай здійснюється безпосередньо на кордоні.

У Державній прикордонній службі не знають, чи почали вже робітники відомства перевіряти російського репера Моргенштерна на предмет його незаконного в’їзду на окуповану територію України.

Читайте такожУкраїнська співачка викликала поліцію на власну дочкуПро це пише Радіо Свобода.

У службі повідомили, що така перевірка зазвичай здійснюється безпосередньо на кордоні.

Вона може відбуватися і раніше, якщо надходить інформація про порушення українського законодавства іноземцем, який має намір потрапити до країни.

«Перевірка здійснюється різними шляхами. Якщо у нас відносно нього буде попередня інформація про те, що він відвідував окупований Крим, знову ж таки, підтвердження цього буде здійснюватися безпосередньо при появі його на державному кордоні. Або ж, навіть якщо у нас немає такої інформації відносно іноземця, все рівно, відбувається додаткова перевірка, у разі неохідності, на державному кордоні. І при підтвердженні незаконних подорожей в Крим таким особам, як я зазначив, забороняється в’їзд в Україну і проставляється заборона на в’їзд терміном на три роки», – зазначив у коментарі Радіо Cвобода речник відомства Андрій Демченко.

Що відомо про концерти Моргенштерна в Україні

Епатажний російський репер і відеоблогер Моргенштерн (Алішер Валєєв) запланував три концерти в Україні на червень.

Минулого року виступ виконавця в Одесі обернувся скандалом. Моргенштерн зі сцени назвав "показухою" оголошення жалоби з нагоди страшної пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: УНІАН