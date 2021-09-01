У репера також поцікавилися, чи хотів би він мати такого президента у Росії.

Російський епатажний репер Моргенштерн зізнався, що йому подобається Володимир Зеленський.

Про це він розповів в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону.

На запитання ведучого, чи подобається йому Зеленський, музикант відповів: "Так, ох*єнний".

"Ну, бл*ть, він веселий. Я дивився цей, бл*ть, "Розсміши коміка"… Просто браво! Роз*об повний", – сказав Моргенштерн.

Читайте такожМоргенштерн відповів на запитання Гордона "чий Крим?"Гордон також поцікавився, чи хотів би репер мати такого президента у Росії.

"Мені по*уй, який буде президент. Головне, щоби мене не чіпали, мою родину. Це ж все одно просто фронтмени. Президенти дорівнюють фронтменам. Все", – лаконічно пояснив Моргенштерн.

Напередодні росіянин дав Дмитру Гордону інтерв’ю, про яке, за словами журналіста, сам і попросив. З-поміж порушених тем Моргенштерн дав відповідь на запитання, чий Крим.

Концерти Моргенштерна в Україні

Концерти Моргенштерна були заплановані на червень 2021 року в Харкові та Запоріжжі. Крім того, перший сольний концерт скандального співака анонсували у Палаці Спорту в Києві. За крісло в першому ряді організатори просили близько 5 тисяч гривень.

28 квітня на підставі листа СБУ Мінкульт включив реп-виконавця до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України. Наразі він судиться зі спецслужбою.

У коментарі ЗМІ в спецслужбі уточнили, що реп-виконавець "пропагує культ насильства і жорстокості, поширення і вживання наркотичних засобів і психотропних речовин".

Анонс концертів росіянина зчинив у мережі справжню "бурю", а той в Instagram заявив, що йому "страшно". Активісти нагадали СБУ, що Моргенштерн раніше засвідчив свою любов до Путіна.

Окупований Крим, за словами самого репера, він не відвідував, щоби мати змогу потрапити у материкову Україну.

Минулого року виступ виконавця в Одесі обернувся скандалом. Моргенштерн зі сцени назвав "показухою" оголошення жалоби з нагоди страшної пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Автор: Яна Ставська