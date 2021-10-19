Артистка вісім років живе в щасливому шлюбі з Олександром Притулою, проте багато шанувальників не знають, як він виглядає.

Українська співачка Анастасія Приходько, яка цього року поповнила ряди багатодітних мам, рідко ділиться знімками свого чоловіка Олександра. Як відомо, пара у 2013 році розписалися в одному з київських РАЦСів.

34-річна артистка на особистій сторінці в Instagram опублікувала зворушливі кадри.

Анастасія Приходько разом з чоловіком позувала в центрі Києва, на Хрещатику. Вона з'явилася в стильному пальто з пір'ям на рукавах. Замість кросівок вона постала в туфлях на підборах. Коротке волосся було акуратно укладене. Олександр, який прийшов підтримати дружину під час зйомки, ніжно обійняв її за талію. У підписі Приходько розповіла, що в цьому шлюбі відчуває себе захищеною.

Читайте такожМіла Куніс й Ештон Кутчер знімуться в українській комедії (відео)"Моя опора, мій ангел-хранитель! Завжди та в усьому моя підтримка. У всіх моїх ідеях фікс, коли я з палаючими очима біжу "попереду батька самі знаєте куди", я знаю, що коли я обернуся, ти завжди будеш бігти зі мною зі словами: "Що на цей раз?". Але, будеш поруч! Люблю тебе, Саша! І ці рідкісні фото, зроблені крадькома на телефон, де тебе майже не видно, все одно мені дуже подобаються", — підписала артистка.

"Класні", "Бережіть один одного", "Чудові, щастя вам назавжди", "Найкращі", "Приголомшливі", — відзначили інтернет-користувачі.

Додамо, Приходько веде закритий спосіб життя, лише зрідка демонструє сімейні знімки. Відомо, що вона щаслива в шлюбі з бізнесменом Олександром Притулою, у них підростають двоє синів. Також у співачки є 11-річна дочка від абхазького бізнесмена.

Нагадаємо, раніше УНІАН писав, що Анастасія Приходько розповіла про серйозне захворювання свого піврічного сина.

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Автор: Каролина Гайдук