Шанувальники Квіткової вирішили дізнатися всю правду у її друзів.

Українська блогерка Даша Квіткова і телеведучий Микита Добринін дружили сім'ями з блогерами Петром Заставним і Аліною Френдій, тому багато шанувальників пари, дізнавшись про їхнє розлучення, за поясненнями "прийшли" до їхніх друзів.

Однак Заставний зазначив, що однаково сильно любить і Квіткову, і Добриніна, тому обговорювати їхнє розлучення не буде. При цьому він підколов співачку Надю Дорофєєву, яка від свого чоловіка Володимира Дантеса пішла до друга сім'ї.

"Привіт всім тим, хто заходить подивитися і дізнатися якусь нову інформацію, чи будуть друзі коментувати історію Даші і Микити. Ні, цього не буде. Скажу тільки те, що ми не мінялися парами", - сказав Заставний на своїй сторінці в Instagram.

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Зазначимо, у березні 2022 року стало відомо, що Надя Дорофєєва та Володимир Дантес розлучилися. Вони закрутили романи зі своїми друзями - теж екс-подружжям Дашею і Мішею Кацуріними.

Розлучення Даші Квіткової і Микити Добриніна

У січні 2023 року стало відомо, що подружжя роз'їхалося. Зараз вони відвідують психолога, щоб залишитися в хороших батьківських відносинах заради блага їхнього спільного сина Лева.

В інтерв'ю Маші Єфросиніній Квіткова назвала причину розлучення. За її словами, вони з Микитою приїлися один одному, оскільки постійно перебували разом. Та й до того ж у них різний ритм життя.

Сам Добринін сказав, що нічого критичного не сталося. Він сподівається, що цей етап вони з Дашею пройдуть гідно.

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