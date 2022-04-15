Хто з російських зірок схвалює путінський режим - читайте в матеріалі.

Багато російських знаменитостей або мовчать про війну в Україні, або активно підтримують путінський режим. Чому вони перейшли на бік зла і що думають про "спецоперацію" в Україні вони написали у своїх соцмережах.

Микола Басков

Російський артист Микола Басков активно підтримує війну в Україні. Чи то артист дійсно впевнений в тому, що Росія проводить в нашій країні "спецоперацію", чи то він не хоче відриватися від годівниці. Більшість проукраїнських знаменитостей впевнені, що другий варіант більш підходить Баскову.

Сам артист говорив про те, що Росія не починає війни, вона їх закінчує. Пропонуємо запросити Баскова в Ірпінь, Бучу, Гостомель, Маріуполь та інші міста України, щоб він на власні очі побачив цю "спецоперацію".

Тіна Канделакі

Телеведуча Тіна Канделакі на недавньому концерті в "Лужниках", присвяченому 8-річчю окупації Криму виголосила промову на підтримку Росії і війни в Україні. Також вона звинуватила світ у тому, що Росію намагаються "стерти з лиця Землі".

"Зараз відбувається найбільший експеримент в історії людства. Такого ще ніколи не було, коли цілу націю намагаються стерти, як аккаунт в соцмережах. І це робиться з однієї причини - якщо ти говориш російською. Нас спробували позбавити прапору і гімну, наших спортсменів нещодавно - наших паралімпійців - викинули з Паралімпіади. Все це чому? Тільки з однієї простої причини - ми говоримо російською", - сказала тоді Канделакі.

Юлія Чичеріна

Співачка Юлія Чичеріна і зовсім приєдналася до окупантів. В Енергодарі вона зрізала прапор України. Потім їй оголосили підозру за наругу над прапором.

Слідчі встановили, що прихильниця "руського міру" здійснила наругу над державним прапором України і закликала до повалення конституційного ладу.

"За українським законодавством підозрюваній може загрожувати довічне позбавлення волі", - сказали тоді в поліції.

Олег Газманов

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що російський артист і патріот Росії Олег Газманов подав документи на отримання громадянства Ізраїлю, але йому відмовили. Ймовірно, він хотів втекти з Росії через введені санкції. Багато відомих брендів пішли з ринку через повномасштабне вторгнення в Україну.

До слова, Газманов також підтримав президента Володимира Путіна і навіть виступив на концерті на честь підтримки російської армії.

Дана Борисова

Телеведуча Дана Борисова також підтримала Володимира Путіна. Ще в перший день війни вона заявила, що переживає за російських солдатів, які прийшли в Україну вбивати мирне населення, гвалтувати жінок і дітей і позбавляти людей житла.

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