Надя знялася в шикарному шкіряному комплекті і з новою зачіскою.

Українська співачка і зірка групи "Время и стекло" знялася в незвичайному зухвалому образі і з новою зачіскою.

Новий образ артистка приміряла для зйомок. Кадри з роботи вона виклала в свій Instagram.

Зірка є іконою стилю для багатьох шанувальників і постійно демонструє нові образи. 30-річна Надя вражає фанатів молодістю і стрункою фігурою. Цього разу співачка показала знімки в шкіряному костюмі і з незвичайною стрижкою.

Співачка знялася в червоно-коричневому костюмі зі штучної шкіри і такому ж піджаку. Короткі шорти підкреслили стрункість і довжину ніг артистки. Прикрасила вона свій образ невеликою чорною сумочкою, шкіряним ременем і золотим намистом. На ногах у Наді були жокейські чоботи з грубою підошвою. Всі речі належать українському бренду the Coat.

Особливу увагу привертає зачіска Дорофєєвої. Вона зробила хвилясту багатошарову стрижку з чубчиком на бік і пофарбувала волосся в розкішний темно-каштановий колір. Підписники оцінили новий образ зірки і засипали її компліментами.

Нагадаємо, що продюсери групи "Время и стекло" назвали причину розпаду дуету.

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Автор: Катерина Пулатова