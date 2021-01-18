Дорофєєва відпочиває на Балі / instagram.com/vladimirdantes
Українська співачка Надя Дорофєєва разом зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом відпочиває на Балі.
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Пара радісно ділиться зі своїми фанатами літніми знімками. Цього разу Дантес оприлюднив в Instagram фотографію з басейну. Він по горло стоїть у воді, а Надя в сірому роздільному купальнику сидить у нього на плечах.
"Ну ось, а ще кажуть, що Дантес на шиї у Дорофєєвої сидить", "Найкраща пара шоу-бізнесу", "Милашки", - написали фанати.
Дорофєєва відпочиває на Балі / instagram.com/vladimirdantes
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