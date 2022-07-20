"Чесне" фото зірка виклала в Instagram-блозі.

Українська співачка Надія Дорофєєва вразила публіку своєю фотографією. Якщо раніше вона нерідко публікувала відверті "гарячі" кадри, то під час повномасштабної війни в Україні зірці явно не до них. Вона постійно дає благодійні концерти, збираючи гроші для ЗСУ та біженців.

Зараз Надя знайшла час, щоб поговорити зі своїми передплатниками про книги. У фоловерів вона поцікавилася тим, що вони прочитали останнім. Щоб проілюструвати пост, вона опублікувала своє фото без макіяжу.

Фанати звернули увагу на те, що їй дуже личить натуральність.

"Така красива без макіяжу", "Надя, чудова", "Без макіяжу виглядаєш дуже круто!",- пишуть шанувальники.

Нагадаємо, Дорофєєва зі сльозами на очах вперше виконала гімн України.

Також УНІАН писав, що Дорофєєва потрапила в мовний скандал, співачку жорстко розкритикували.

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