Зеленські рідко бачаться через війну, але кожен день вони на зв'язку.

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська розповіли, як змінилися їхні стосунки з початку війни.

Про це вони розповіли журналісту Пірсу Моргану в ефірі Talk TV.

За словами Зеленської, шлюб стає міцнішим після випробувань. Вона зазначила, що в їхньому випадку з чоловіком це працює так само.

"Я згодна з теорією, що шлюб стає міцнішим після випробувань. Думаю, в нашому випадку буде так само. Ми стали більше цікавитися один одним, я думаю, в нашому випадку буде та ж історія. Нам є ще що сказати один одному. Сподіваюся, що ці випробування зроблять нас більш згуртованими", - поділилася своїми думками Олена Зеленська.

Володимир Зеленський підтримав свою дружину і сказав, що щасливий, що вона перша і єдина його дружина.

"Коли ти поруч зі мною, твоя думка в пріоритеті! Але я б сказав, що у мене немає іншого досвіду. У мене була тільки одна дружина, і я щасливий", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Олена Зеленська назвала всього два слова, які мріє почути від чоловіка.

За її словами, 24 лютого вона прокинулася від дивних звуків за вікном. Розплющивши очі, вона не побачила поруч чоловіка. Застала перша леді його в сусідній кімнаті, де і почула від нього страшні слова: "Почалося".

З того моменту, зізнається Зеленська, вона мріє почути від чоловіка всього два слова "Все закінчилося", які так важливі для кожного українця.

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