Співачка хоче повернутися у попередню вагу.

Українська співачка Настя Каменських розповіла, що наразі не задоволена собою та своїм зовнішнім виглядом. За її словами, вона себе любить, проте дещо все ж треба змінити.

В програмі "Неймовірна правда про зірок" знаменитість зізналася, що поки не планує виснажувати себе тренуваннями, адже зараз у неї триває реабілітація після лікування голосових зв'язок.

"Мені хотілося б привести себе до ладу. Мене любить мій чоловік як жінку. І дуже важливо розуміти, що тебе люблять. Я себе люблю. Я вирішила не ґвалтувати себе. Зараз у мене повністю триває реабілітація. У мене більше такий процес – медитація, йога, відновлюю себе", - сказала Каменських.

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Каменських про зайву вагу говорила і раніше. Ще влітку шанувальники запідозрили, що співачка вагітна, проте вона відмітила, що за час великої війни просто погладшала.

До 24 лютого 2022 року Каменських часто займалася спортом та правильно харчувалася. Проте повномасштабне російське вторгнення дещо змінило її життя.

Нагадаємо, раніше Настя Каменських шокувала заявою про стосунки з Потапом.

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