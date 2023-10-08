Співачка заявила, що була максимально щирою.

Українська співачка Настя Каменських отримала чимало хейту за інтерв'ю Маші Єфросиніній. Зірку критикували та висміювали за те, що вона постійно називала ведучу пестливими словами та нібито була нещирою.

У коментарі для проекту "Неймовірна правда для зірок" Каменських заявила, що вона проявила чесність. За словами співачки, цим інтерв'ю вона пишається. А те, що її почали висміювати, зірку засмутило.

"Мені шкода, що люди не розбираються в людях. Давайте так, чесність ніколи не нагороджувалася, ніколи. Це я помітила за 20 років свого досвіду. Я не на 100%, а на 1000% була щирою. Я пишаюся цим інтерв'ю, кожним словом", - заявила Каменських.

Окрім цього, співачка пояснила, чому вона вирішила перекладати свої хіти з російської, а не випускати нові. На тлі повномасштабної війни зірки почали давати нове життя своїм пісням, але це оцінили не усі шанувальники. За словами Каменських, вона вирішила перекласти треки, бо почула таке прохання від своїх фанів.

"Мене попросили про це, фан-клуб. Це як дати нове життя новій пісні", - пояснила зірка.

Інтерв'ю Каменських - чому співачку почали висміювати

Влітку співачка дала відверте інтерв'ю Єфросиніній. У ньому вона зізналася, скільки набрала зайвих кілограмів, чи буде співати російськомовні пісні, а також прокоментувала скандал навколо свого чоловіка Потапа, який "заочно вступав до ТрО".

Під час інтерв'ю Каменських багато плакала. Через це її почали висміювати. На сльози співачки зробив пародію військовий. Також користувачі мережі почали жартувати з поведінки зірки. Багатьох насмішило те, що вона називала Єфросиніну "котиком" та наголошувала, що розповідає про усе чесно. Усе це юзери висміяли у жартівливих відео.

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