Співачка зняла відео з Артуром Пирожковим.

Українська співачка Настя Каменських опублікувала у своєму TikTok відео, на якому запалює з російським артистом Артуром Пирожковим під свій хіт "Красное вино".

Виявляється, що Пирожков зараз знаходиться в Україні. Шанувальникам співачки не сподобався цей ролик і вони відзначили, що слава і гроші для артистів важливіше, ніж патріотизм.

"Гроші не пахнуть", "Алло, це що?", "На базу "Миротворець" чекає поповнення", - пишуть користувачі мережі.

Читайте також"Любов, секс, весілля": Леся Нікітюк зізналася в коханні "холостяку" Заливако в ефірі шоуЗазначимо, що російський артист Артур Пирожков запланував концерт у Києві на 31 березня 2022 року. Вартість квитків варіюється від 500 до 10 тисяч гривень. Цікаво, що Артур жодного разу з 2014 року не виступав у Криму, а також не висловлювався про війну на Донбасі.

Нагадаємо, Потап і Настя Каменських хочуть ще раз відзначити своє весілля.

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Автор: Діана Могилєвич