Померла одна з найзнаменитіших акторок Франції

Глядачам вона запам'яталася роллю матері героя Леонардо Ді Капріо у фільмі "Злови мене, якщо зможеш".

Померла одна з найвідоміших і титулованих актрис Франції Наталі Бай. Їй було 77 років.

Про смерть актриси повідомили французькі ЗМІ з посиланням на заяву родини. Родина Бай повідомила, що актриса померла у себе вдома в Парижі, додавши, що у неї була діагностована деменція з тілами Леві.

"Ми так любили Наталі Бай. Своїм голосом, посмішками та скромністю вона супроводжувала останні десятиліття французького кінематографа... Актриса, з якою ми кохали, мріяли, росли", – прокоментував смерть актриси у X президент Франції Еммануель Макрон, підкресливши її виняткове значення для національної культури.

Колеги та друзі згадують Бай як актрису рідкісної щирості та природної харизми.

Хто така Наталі Бай

Наталі Бай народилася в 1948 році в Нормандії. У школі їй було важко вчитися через дислексію. У 14 років вона покинула школу і поїхала в Монако вчитися танцям у балетній школі.

Її акторський прорив стався в 1970-ті роки завдяки співпраці з майстрами французького кінематографа, такими як Франсуа Трюффо, Моріс Піала, Клод Соте та Жан-Люк Годар.

Актриса чотири рази удостоювалася престижної французької кінопремії "Сезар": двічі як найкраща актриса другого плану (у 1981 і 1982 роках) і двічі як найкраща актриса (у 1983 і 2006 роках).

У 1999 році вона отримала приз Венеціанського кінофестивалю за найкращу жіночу роль.

Глядачам вона запам'яталася роллю матері героя Леонардо Ді Капріо у фільмі "Злови мене, якщо зможеш" режисера Стівена Спілберга. Одну з останніх ролей Бай зіграла у фільмі "Абатство Даунтон 2" у 2022 році.

Особисте життя

У неї були стосунки з легендою французької музики Джонні Холлідеєм. Вони були разом 5 років. Їхня дочка Лора Смет також стала відомою актрисою.

