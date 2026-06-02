Від режисера 'Джона Віка': вийшов трейлер екшн-трилера 'Як пограбувати банк' з Ніколасом Голтом

Вийшов український трейлер кримінального екшн-трилера "Як пограбувати банк" (How To Rob A Bank) від визнаного майстра жанру, американського режисера Девіда Літча ("Джон Вік", "Атомна блондинка", "Дедпул 2", "Швидкісний поїзд", "Каскадер").

За сюжетом фільму, серія зухвалих пограбувань набирає обертів, коли злочинці починають публікувати кадри своїх нальотів у соцмережах. Тепер поліція будь-що прагне вийти на їхній слід.

Головні ролі у фільмі зіграли Ніколас Голт ("Шалений Макс: Дорога гніву", "Фаворитка", "Меню", "Носферату", "Супермен") та Зої Кравіц ("Люди Ікс: Перший клас", "Шалений Макс: Дорога гніву", "Бетмен", серіал "Велика маленька брехня").

Також у фільмі задіяні Джон Сі Рейлі ("Що гнітить Ґілберта Ґрейпа", "Подвійна ставка", "Банди Нью-Йорка", "Авіатор", "Локрична піца"), Анна Савай (серіали "Монарх: Спадщина монстрів", "Шьоґун"), Піт Девідсон ("Загін самогубців: Місія навиліт", "Тіло Тіло Тіло", "Дурні гроші"), Таті Ґабріель ("Мортал Комбат 2", "Uncharted: Незвідане", серіали "Ти", "Моторошні пригоди Сабріни"), Крістіан Слейтер ("Інтерв'ю з вампіром", "Зламана стріла", "Мисливці за розумом") та інші.

До речі, сам Літч в минулому був каскадером, а тому в його фільмах завжди багато видовищних сцен з бійками, перегонами та іншими яскравими моментами.

Як повідомила пресслужба кінодистриб'ютора B&H Film Distribution Company, в український прокат фільм вийде 3 вересня 2026 року.

