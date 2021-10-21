Їй досі важко згадувати про той страшний період.

Американська співачка, актриса і письменниця Періс Хілтон, яка здивувала шанувальників занадто відвертим знімком, протягом багатьох років приховувала свій головний секрет від усіх, в тому числі від своєї сім'ї. За її словами, вона зазнавала жорстокого поводження з нею в молодіжному лікувальному центрі в Юті, коли була підлітком.

Про це вона розповіла в ефірі програми Good Morning America.

Читайте такожЛідія Таран показала єдину дочку від Андрія Доманського: "красуня"40-річна знаменитість згадала, як вона неї кричали, змушували приймати ліки, а в душі за нею спостерігали співробітники-чоловіки.

"Це був найболісніший та найбільш травмуючий досвід у моєму житті. У мене практично не було прав людини. Я була відрізана від зовнішнього світу, мені не дозволяли розмовляти з батьками без нагляду", — заявила вона, згадуючи про той страшний період.

Тепер Хілтон виступає за ухвалення федерального законодавства, що захищає підлітків, поміщених у групові центри. Вона підтримала законодавство в декількох штатах, включаючи Юту та Орегон. Таким чином, знаменитість закликає президента США Джо Байдена і Конгрес прийняти базовий федеральний "білль про права" для підлітків.

На публіці зірка з'явилася в строгому образі. Вона позувала в чорному костюмі. Волосся було акуратно укладене у хвіст, також вона скористалася протисонцевими окулярами.

Періс Хілтон: особисте життя як американські гірки

Періс Хілтон перебувала в романтичних стосунках з Ріком Саломоном, але у 2000 році в інтернеті з'явилося відверте відео з їхньої спальні. Періс подала на колишнього чоловіка Памели Андерсон до суду, але справа закінчилася нічим.

Потім вона була тричі заручена, і жодного разу справа не дійшла до весілля. У 2019 році Періс Хілтон закрутила роман з бізнесменом Картером Зеумом. Цього року відбулися їхні заручини, парочка активно готується до весілля. Що стосується потомства, то 40-річна зірка планує стати матір'ю у 2022 році.

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Автор: Каролина Гайдук