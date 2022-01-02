Зірка також похвалилася фоловерам коштовним подарунком від нового бойфренда.

Українська блогерка-мільйонниця Софія Стужук підтвердила, що більше не самотня. Новий рік зірка зустріла в обіймах нового бойфренда.

Романтичним фото Стужук поділилася в Instagram.

Софія показала ніжні обійми з чоловіком у ліжку. Коханий обійняв блогерку.

"Найкращий Новий рік та найкращий початок року в моєму житті", - підписала фото Софія.

Читайте також"Довга та цікава історія": Саша Бо вперше показала фоловерам нового хлопцяЗірка також похвалилася фоловерам, що коханий зробив їй коштовний подарунок на Новий рік. Софія зазначила, що хотіла або браслет, або каблучку, проте нікому не говорила про це. Чоловік начебто сам вгадав.

"Я у своїй голові загадала, щоб мій чоловік на Новий рік подарував мені або браслет, або каблучку трініті. Але я про це не говорила нікому, взагалі нікому. Уявіть мої очі, коли я побачила цей подарунок", - поділилася Софія.

Зрештою, Стужук поки залишила у таємниці ім’я свого коханого. Проте зовсім нещодавно вона відпочивала разом з блогером та колишнім Саші Бо - Ігорем Пустовітом. Вони проводили час разом, обіймалися та танцювали.

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