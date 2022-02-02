Співачка зізналася, що хвороба дуже підкосила здоров’я її сім’ї.

Українська співачка MamaRika зізналася, що вона, її чоловік та маленький син підхопили коронавірус. Хвороба негативно вплинула на стан усіх трьох.

Про це зірка повідомила у своєму Instagram в stories.

За словами співачки, для неї та чоловіка Сергія Середи хвороба стала справжнім випробуванням. Стан був настільки поганим, що пара готувалася до найгіршого.

Однак співачка все одно має гарний настрій та жартує про першу "коронацію" за час пандемії.

"Чесно сказати, це вже триває досить давно... Нам було так хр*ново... Для мене особисто це, напевно, було найважчим, що я переживала в житті, я ніколи так х*рово себе не почувала... Ми реально мало не крякнули", - розповідає співачка.

Знаменитість порівняла відчуття під час хвороби з пологами. За її словами, народжувати було навіть не так боляче, як зараз хворіти.

Перші симптоми у пари з’явилися ще в п'ятницю, а наступні дні стали для них справжнім випробування.

Наразі зіркове подружжя на шляху до одужання. Син співачки переносить коронавірус легше. У нього був тільки нежить.

Зірка зізналася, що під час хвороби син неабияк потішив їх, адже вимовив перше слово - "мама".

"Що ми відчували при цьому? Ми плакали всі разом, і відразу пішли на поправку... Любов лікує все, і завдяки нашим діткам, ми знаходимо в собі сили, щоб як би не хитало, дати їм все тільки краще!"- пише MamaRika.

Читайте такожMamaRika та Сергій Середа охрестили сина і розсекретили його ім'я (фото, відео)Нагадаємо, що раніше українська співачка MamaRika розповіла про один інцидент, який раніше стався з її подругою.

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