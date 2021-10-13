Співачка закликала дівчат не мовчати, якщо хтось їх домагається.

Українська співачка MamaRika розповіла про один інцидент, який раніше стався з її подругою.

За словами зірки, одного разу її подругу домагався в громадському місці незнайомий чоловік. У цей момент MamaRika опинилася поруч і захистила свою подругу.

"Скажу чесно, у мене була така ситуація, і я навіть влізла в бійку, захищаючи свою подругу. Благо, все закінчилося добре. Але буває і по-іншому", - розповіла MamaRika.

Також вона додала, що завдяки своєму гострому язику вона може дати відсіч будь-якій недобросовісній людині.

Читайте також"Маленька кривляка": 8-річна донька Пугачової розчулила шанувальників"Я дуже ціную особистий простір, і тим більше не сприймаю хамства. Мені пощастило, що у мене гострий язик, і я відсікаю подібних кадрів однією фразою або поглядом", - додала співачка.

Нагадаємо, 2 серпня MamaRika і її чоловік Сергій Середа вперше стали батьками.

Хто така MamaRika

Анастасія Кочетова - українська співачка. У 14 років здобула перемогу на фестивалі "Червона рута-2003". У віці 17 років брала участь у проекті "Американський шанс" і виграла в ньому. Талант Анастасії оцінили Стіві Вандер і Брайан МакНайт.

У серпні 2011 року стала володаркою премії "Кришталевий мікрофон" в номінації "Співачка року". Перший сольний альбом співачки "Папараці" виданий українським лейблом Moon Records.

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Автор: Діана Могилєвич