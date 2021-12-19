Користувачі мережі засумнівалися в щирості співачки.

Українська співачка Настя Каменських опублікувала відео в TikTok, на якому плаче. У кадрі зірка їде в авто і не може стримувати своїх емоцій. Такий зворушливий ролик вона підписала лаконічно: "Іноді буває і так".

При цьому шанувальники зірки засумнівалися в її щирості, зазначивши, що, швидше за все, це хайп.

Читайте такожУчасник "Холостячки" злив всю правду про стосунки Огнєвіч і Задворного"Коли тиснеш сльози, а вони не течуть", "І що це було? Незрозуміло, навіщо знімати такі ролики", "Що для звичайної людини горе, для публічної - хайп", "Навіщо це? Щиро плачуть, щоб ніхто не бачив", "Коли Потап не приніс зарплату додому", "Навіщо видавлювати воду з очей? Несерйозно", "Не для людей зі слабкими нервами", - пишуть користувачі мережі.

Варто відзначити, що Настя не розкрила причину такого свого стану. Тому шанувальникам доводиться здогадуватися, що сталося.

Нагадаємо, Потап і Настя Каменських хочуть ще раз відзначити своє весілля.

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Автор: Діана Могилєвич