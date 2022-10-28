Дівчата зовні дуже схожі.

Вчора, 27 жовтня, стало відомо, що психолог з другого сезону шоу "Холостячка" Роман Свечкоренко освідчився своїй дівчині. Шанувальники відзначили, що Валерія схожа на головну героїню проекту Злату Огнєвіч.

Деякі фанати помітили схожість у зовнішності дівчат. Обидві - брюнетки, і носять каре. Вони навіть роблять подібні фотографії. Випадковість це чи молоденька Валерія наслідує співачці - невідомо. Одне зрозуміло точно: Роману подобаються дівчата певного типажу.

Відзначимо, дівчина молодша за Свечкоренко на 10 років. Сюрприз для коханої він влаштував на сцені в театрі. Звісно, після такого романтичного вчинку Валерія сказала "Так!"

Відео дня

Роман Свечкоренко: що про нього відомо

Роман Свечкоренко домагався серця Злати Огнєвіч на проекті "Холостячка", але зірка обрала Андрія Задворного, з яким незабаром після фіналу шоу розлучилася.

Після закінчення проекту Свечкоренко почав зустрічатися з Валерією. Практично одразу вони почали жити разом і навіть завели собаку. Зараз вони вирішили одружитися.

Вас також можуть зацікавити новини: