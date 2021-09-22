Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон приїхала з візитом в графство Камбрія.

Дружина британського принца Вільяма герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон повернулась до своїх королівських обов'язків та побувала у графстві Камбрія.

Міддлтон відвідала тренувальний спортивний центр, а також зустрілась з очевидцями Голокосту, які проживають у графстві, пише 24 канал з посиланням на Express.

Герцогиня прибула у графство у супроводі кадетів Королівських ВПС. Разом з ними вона вирушила у Віндермірський тренувальний спортивний центр, розташований в національному парку "Лейк-Дистрикт". Аби показати позитивний приклад, вона прокаталась на гірському велосипеді та спробувала власні сили у скелелазінні.

Для прогулянки Кейт обрала куртку кольору хакі та зручні черевики від See by Chloe, в яких вона часто з'являлась раніше на публіці. Кейт Міддлтон мала піднесений настрій і багато усміхалась.

Герцогиня запитала підлітків, чим вони займалися на карантині, і як пандемія вплинула на їх психічне здоров'я, йдеться у повідомленні герцогів в Instagram. Курсанти заварили чашку чаю для герцогині.

Візит ознаменував повторне відкриття Навчального центру Windermere Adventure Training після ремонту. Центр дозволить сотням курсантів з усієї Великобританії щорічно відвідувати Камбрія і брати участь в заходах, а також отримувати нагороди імені герцога Единбурзького.

Наступною частиною її програми у графстві Камбрія стала зустріч на морській прогулянці озером Віндермір з представниками групи, яку називають "дітьми Віндерміра". Літні люди у своєму житті побачили багато: в дитинстві вони пережили Голокост, залишились без батьків, проте їх змогли перевести на територію Англії, де вони й осіли. Спілкування Кейт з людьми пройшло у теплій та невимушеній атмосфері.

Для зустрічі дружина принца Вільяма змінила в образі лише куртку – вона одягнула жакет британського бренду Really Wild.

Герцогиня супроводжувала двох представників групи з 300 "дітей Віндерміра", які пережили Голокост і прибулих в Камбрія в 1945 році. Вони поділилися з Кейт своєю історією.

Нагадаємо, як писав УНІАН, раніше герцогиня Кембриджська під час візиту на авіабазу RAF Brize Norton поспілкувалася з британськими військовими, які в останні тижні допомогли евакуювати тисячі людей з Афганістану.

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Автор: Вікторія Гордієнко