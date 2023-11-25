Шейніс Паласіос намагалася приховати свої політичні погляди.

Переможниця конкурсу "Міс Всесвіт 2023" Шейніс Паласіос з Нікарагуа потрапила в гучний політичний скандал. На батьківщині спливли неугодні владі моменти з минулого красуні.

Видання ABC News пише, що опозиція Нікарагуа використовувала біографію дівчини, щоб організувати протести проти президента країни Даніеля Ортеги.

Відзначається, що Паласіос в 2018 році брала участь в протестах, які були викликані невдоволенням людей реформами, цензурою та іншими діями влади. Мітинги тоді тривали кілька місяців, в ході них загинули, щонайменше, 318 осіб. Учасники акцій не змогли досягти своєї мети – Даніель Ортега залишився при владі.

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Паласіос тоді активно брала участь у мітингах і підтримувала протестувальників у соціальних мережах. На сьогоднішній день вся інформація про події тих днів видалена зі сторінок красуні.

Після перемоги дівчини на конкурсі "Міс Всесвіт 2023" багато жителів Нікарагуа вийшли на вулиці з синьо-білими прапорами, що натякають на опозицію, що не сподобалося владі.

На конкурсі Паласіос говорила, що прагне допомагати зміцнювати психічне здоров'я, адже сама пережила тривожні напади, а також має намір боротися за гендерну рівність.

Міс Всесвіт 2023 - хто переміг

У ніч на 19 листопада відбувся фінал конкурс "Міс Всесвіт-2023". Перемогу здобула 23-річна Шейнніс Паласіос з Нікарагуа.

При цьому місце першої віце-міс віддали представниці з Таїланду, друге - Австралії, а на четвертому і п'ятому - Пуерто-Ріко та Колумбія.

Водночас конкурсантка від України Ангеліна Усанова не увійшла навіть до топ-20.

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