Вона дружить з басисткою групи і часто бувала на концертах Maneskin.

Після того як в мережі з'явилося відео з пристрасними поцілунками соліста Maneskin Даміано Давила з невідомою блондинкою, шанувальники почали гадати, хто ж ця незнайомка. Виявилося, новою пасією співака стала 22-річна модель Мартіна Тальянті.

Шанувальники з'ясували, що саме вона цілувалася з Давидом на скандальному відео. Дівчина дружить з бассісткой Maneskin, а тому вона часто бувала на концертах групи і давно знала соліста.

Її сторінка в Instagram швидко стала популярною. У коментарях користувачі намагаються звинуватити модель в тому, що вона нібито стала розлучницею і "забрала" Давида у його дівчини. Однак Тальянті не відповідає на хейт і повністю ігнорує тему роману зі співаком.

Струнка блондинка, як помітно по фото, стежить за своєю фігурою. Вона регулярно хвалиться тілом в купальнику і показує модні "луки". Як давно між нею і Давидом міг спалахнути роман - залишається загадкою.

Особисте життя Даміоно Давида - Що відомо

Останні шість років соліст Maneskin зустрічався з Джорджією Солері. Їх вважали ідеальною парою. Однак нещодавно в мережі з'явилося відео, на якому Давид цілувався з іншою.

Після цього музиканту довелося виправдовуватися. Він розповів, що розлучився з Солері, а відео з новою дівчиною було знято вже після цього.

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