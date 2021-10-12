Шанувальники жартують, що журналіст "на короткій нозі" з актором з РФ.

Відомий український інтерв'юер і журналіст Дмитро Гордон приголомшив своїх фанатів - він "запалив" в обіймах зі скандальним російським актором Олексієм Паніним в Іспанії. Зустріч артистів підірвала мережу і стала новим приводом для мемів.

У своєму Instagram Гордон показав фото з Паніним. Вони позували та обіймалися, щасливо посміхаючись.

"Завтра ми з Льошею Паніним запалимо прямо з Іспанії, де він тепер живе. Не пропустіть, буде жарко!",- написав Гордон, анонсуючи нове інтерв'ю з Паніним.

На фото Гордон і Панін виглядали розслаблено - російський актор обрав для зустрічі з журналістом рвані джинси, які більше були схожі на шорти. А сам інтерв'юер надів смішну футболку з "гавайським" принтом.

Користувачі "закидали" Гордона смішними коментарями. Фанати жартують і придумують нові меми, не забуваючи нагадати журналісту про скандальне минуле Паніна, який нерідко ставав зіркою мережі через відверті відео і дивні витівки.

"Дмитро, ви з ним на короткій нозі?", "Обережніше з ногами", "Дмитро, ви штани Олексію порвали?", "На широку ногу веселитися будете", "Дмитро яка порода собак вам подобається?", "У Паніна штани, ніби його собака покусала", - коментатори рясніють жартами, не вгамовуючись через заплямоване минуле Паніна.

Також вас можуть зацікавити новини:

Автор: Віолетта Орлова