Вони з донькою, на щастя, не перебували у столиці.

Українська шеф-кухарка та рестораторка Ольга Мартиновська показала квартиру, яка постраждала внаслідок масованого обстрілу України цієї ночі.

Вранці вона опублікувала у своєму Instagram-акаунті знімки, на яких можна побачити вибиті вибуховою хвилею вікна та розтрощені речі. Сама Мартиновська в нііч атаки перебувала у Миколаєві, а її донька Віра - у бабусі в Чернігові:

"Мій будинок. Вчора ввечері поїхала в Миколаїв у відрядження. Думала, страшно буде. І вже вночі летить в Київ прямо біля квартири. Доля, удача, що це?".

Суддя кулінарного шоу "МастерШеф" висловила співчуття усім постраждалим, зазначивши, що для неї усе обійшлося "малою кров'ю".

Обстріл Києва 28 серпня

Як відомо, цієї ночі російська окупаційна армія здійснила комбінований обстріл України, застосувавши дрони-камікадзе та ракети різних типів, зокрема й балістичні.

Згідно з останніми даними, в українській столиці загинули 17 людей. Рятувальники зараз розбирають завали у Дарницькому районі, де росіяни прямим влучанням знищили частину п'ятиповерхівки.

Повідомлялося про наслідки атаки на понад 20 локаціях в Дарницькому, Дніпровському, Соломʼянському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах.

