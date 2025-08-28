Мартиновська розповіла про наслідки удару / Колаж УНІАН / фото instagram/olga_martynovska

Українська шеф-кухарка та рестораторка Ольга Мартиновська показала квартиру, яка постраждала внаслідок масованого обстрілу України цієї ночі.

Вранці вона опублікувала у своєму Instagram-акаунті знімки, на яких можна побачити вибиті вибуховою хвилею вікна та розтрощені речі. Сама Мартиновська в нііч атаки перебувала у Миколаєві, а її донька Віра - у бабусі в Чернігові:

"Мій будинок. Вчора ввечері поїхала в Миколаїв у відрядження. Думала, страшно буде. І вже вночі летить в Київ прямо біля квартири. Доля, удача, що це?".

Суддя кулінарного шоу "МастерШеф" висловила співчуття усім постраждалим, зазначивши, що для неї усе обійшлося "малою кров'ю".

Колаж УНІАН / фото instagram/olga_martynovska

Обстріл Києва 28 серпня

Як відомо, цієї ночі російська окупаційна армія здійснила комбінований обстріл України, застосувавши дрони-камікадзе та ракети різних типів, зокрема й балістичні.

Згідно з останніми даними, в українській столиці загинули 17 людей. Рятувальники зараз розбирають завали у Дарницькому районі, де росіяни прямим влучанням знищили частину п'ятиповерхівки. 

Повідомлялося про наслідки атаки на понад 20 локаціях в Дарницькому, Дніпровському, Соломʼянському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах. 

