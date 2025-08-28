За словами Ігната, п’ять ракет та близько 30 дронів можна офіційно назвати прямим влучанням.

Сьогодні під час масованої комбінованої атаки по Києву російська армія застосувала більше реактивних дронів та велику кількість ракет, дві з яких влучили у житловий будинок.

Про це в ефірі телемарафону розповів начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат. За його словами, сьогодні відбулася одна з наймасовіших атак по Україні, в епіцентрі удару був Київ.

"У даній ситуації Сили оборони зробили все, що могли… Летіло 629 засобів повітряного нападу. Серед них – аеробалістичні ракети "Кинджал". Ракети повітряного базування Х-101, "Іскандери"… Балістики це те, що досягає Києва у короткий термін. І власне балістичні ракети сьогодні були збиті – 7 з 9. Це надзвичайно високий показник, враховуючи ще й ракету "Кинджал". Також збиті 18 з 20 ракет Х-101", - підкреслив Ігнат.

За збиттям ворожих цілей, підкреслив військовий, стоять тисячі фахівців Сил оборони України, що виконують надзвичайно складну роботу. Безпосередньо цілі збивали винищувачі F16, які показали себе ефективно, мобільні вогневі групи, РЕБ, ракетно-зенітні війська тощо.

Загалом, за словами Ігната, п’ять ракет та близько 30 дронів можна офіційно назвати прямим влучанням. Також в десятках місцях є збиття, але уламки, що падають, теж можуть завдавати шкоди.

Ігнат також розповів про відмінність цієї атаки від попередніх

"Особливість атаки – весь світ має побачити – два прямих прильоти крилатих ракет у житловий будинок. Це має знати весь світ…", - наголосив Ігнат.

Він додав, що ворог використовує дрони різних типів, в тому числі "імітатори", які теж оснащують вибуховою частиною, також побільшало дронів з реактивними двигунами. Якщо порівнювати з наймасовішою ворожою атакою, коли росіяни застосували проти України 740 засобів повітряного нападу, то відмінність в тому, що сьогодні було запущено на Київ більше ракет.

"Сьогодні під час комбінованої атаки ворог застосував більшу кількість ракет, ніж це було під час антирекорду… Сьогодні ворог застосував більше дронів з реактивними двигунами – швидкісних БПЛА, які теж збиваються…", - додав начальник управління.

Крім того, він наголосив на неприпустимості дії певних Telegram-каналів, зокрема одного з них, який постійно публікує детальні маршрути пересування ракет у реальному часі.

Ігнат акцентував: якщо ті, хто заробляє гроші на такому контенті, не припинять подібні "публікації", правоохоронцям потрібно вживати відповідних заходів.

Атака на Київ - що відомо

Як писав УНІАН, у ніч на 28 серпня російська армія завдала масованого удару по Україні із застосуванням ударних безпілотників, ракет повітряного та наземного базування. Загалом агресор застосував 629 засобів повітряного нападу: 598 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників-імітаторів різних типів, 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал", 9 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23, 20 крилатих ракет Х-101. За попередніми даними, збито/подавлено 589 повітряних цілей.

Через атаку у Києві поранено десятки цивільних, за попередніми даними загинуло 15 людей, в тому числі 4 дітей.

