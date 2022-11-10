Актрису, яка зіграла цю роль, звуть Сельма Ергеч.

Сельма Ергеч - відома турецька актриса, яка в культовому серіалі "Величне століття" зіграла Хатідже-султан - сестру султана Сулеймана. Попри співзвучність прізвищ акторів в реальному житті (Сельма Ергеч і Халіт Ергенч), вони не родичі.

Крім "Величного століття" у Сельми було достатньо ролей, які зробили її популярною. Наприклад, "Мережа 2.0","Туман і ніч", "Приборкання норовливої","Моя Батьківщина — це ти" та інші. Однак роль в "Величному столітт" Ергеч вважає знаковою не тільки для кар'єри, але і для душі.

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Сама зірка одного разу висловилася, що в реальному житті вона взагалі не схожа на свою героїню. Ось що про це вона говорила в одному зі своїх інтерв'ю:

"Характер Хатідже Султан дуже змінився. Іноді мене саму дивують деякі речі, з нею пов'язані. Її образ почав ставати "смачнішим". Хатідже Султан робить те, що я б у своєму житті ніколи не зробила. Іноді вона мовчить там, де я б висловилася. А там, де я б промовчала, вона божеволіє. Коли я граю образ, який повністю протилежний мені за характером, я намагаюся зрозуміти, які причинно-наслідкові зв'язки нею рухають. У результаті грати її досить цікаво".

У реальному житті її стиль і поведінка не схожі з Хатідже-султан. Різниця хоча б в тому, що Сельма - блондинка. Жінка вважає, що цей колір волосся їй більше підходить.

Зірка одного з найпопулярніших у світі серіалів не любить зайвого пафосу, тому одягається вкрай просто.

Нагадаємо, в мережі показали, як в реальному житті одягається Нігяр з "Величного століття".

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