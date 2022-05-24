Їх сміливості можна тільки позаздрити!

Існує стереотип, що саме чоловік повинен освідчитися своїй коханій, але серед знаменитих дівчат є ті, хто не став чекати цього кроку від своїх партнерів і сама зважилася це зробити.

Алла Пугачова

Стосунки Алли Пугачової і Максима Галкіна розвивалися дуже стрімко. Близьке оточення пари неодноразово говорило про те, що нібито сама Примадонна стала ініціатором їхнього шлюбу. Якщо вірити чуткам, то, кажучи Галкіну тост, вона вимовила таку фразу: "Я тебе нікому не віддам. І, може бути, одружу з собою".

Втім, попри те, що саме Пугачова першою заявила про свої серйозні наміри, у них склався щасливий шлюб. Зараз вони виховують двійнят від сурогатної матері, багато подорожують і радіють життю.

ALYOSHA

Співачка ALYOSHA в одному з інтерв'ю зізналася, що сама зробила пропозицію своєму чоловікові, музиканту Тарасу Тополі, який зараз до того ж служить у ЗСУ і захищає Україну від російських окупантів.

За словами співачки, одного разу вона зрозуміла, що хоче прожити з Тарасом все життя, тому і зважилася на такий серйозний крок. Зараз вони виховують трьох діток.

Гвен Стефані

Співачка Гвен Стефані також виявилася сміливою жінкою. Вона зізналася у своїх почуттях кантрі-співакові Блейку Шелтону через шість років стосунків. І таки так, чоловік погодився на її пропозицію. У 2021 році вони зіграли розкішне весілля. Церемонія одруження відбулася 3 липня на ранчо нареченого в Оклахомі.

Гвен змінила два образи. На офіційній частині вона позувала в розкішній білій сукні зі шлейфом і фатою, а пізніше одягла міні-сукню і ботильйони.

Анджеліна Джолі

Про пару Анджеліни Джолі і Бреда Пітта по сьогоднішній день гуде весь світ. Це була одна з найкрасивіших пар Голлівуду. Вперше у них спалахнули почуття під час зйомок фільму "Містер і місіс Сміт". Відомо, що пара зустрічалася сім років, але Бред не поспішав освідчуватися своїй коханій.

Тому Джолі зважилася сама встати на коліно перед Піттом. Він погодився, і у 2014 році вони зіграли весілля. Ось тільки щастя тривало недовго. Вже через два роки вони подали на розлучення.

Сінді Кроуфорд

Модель Сінді Кроуфорд познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Ренді Гербером на весіллі. Довгий час вони дружили, але Сінді цього виявилося недостатньо. Вона захотіла вивести їхні стосунки на новий рівень, тому набралася хоробрості і сама зробила пропозицію своєму коханому.

Звичайно, він з радістю погодився. І ось вони разом вже 23 роки і виховують двох прекрасних діток.

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