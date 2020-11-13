Українська актриса Ольга Сумська розповіла, що у неї стався викидень прямо на зйомках чергового проекту.
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Про це вона розповіла на каналі Dorotye в YouTube.
"Я могла народити ще дитину. Так. Я була вагітна і втратила дитину на зйомках, на ранньому терміні, на дуже ранньому терміні. Але я знала, що вагітна", – розповіла вона.
Тоді актриса знімалася одразу в трьох проектах. А її молодшій дочці було всього три роки. За словами Ольги, вона зараз дуже шкодує, що все так склалося. Вона вважає, що діти - це справжнє щастя.
"Ось про це я шкодую. Дуже шкодую. Діти - найпрекрасніше, що є в житті жінки. Безумовно, треба народжувати, це велике щастя, коли у тебе є троє-четверо дітей. Це те, чого мені не вистачає сьогодні", - вважає Сумська.
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