Зараз жінка проходить лікування.

Українська співачка Оля Полякова вперше розповіла, що її мама вже дуже довго страждає від хвороби. Як розповіла знаменитість в інтерв'ю "Люкс ФМ", довгий час її матері не могли поставити діагноз.

Тільки після того, як її мама переїхала до Англії, їй змогли таки поставити діагноз. Як виявилося, у жінки аутоімунна хвороба.

"Вона лікується. У моєї мами знайшли таку аутоімунну хворобу, яку не могли знайти тут. Вона давно хворіє, не могли поставити занадто довго діагноз", - розповіла співачка.

Полякова додала, що її мама зараз проходить лікування в Англії. На щастя, воно безкоштовне.

Судячи з усього, жінка добре почувається, тому що на вихідних забирає свою молодшу внучку Алісу зі школи.

Нагадаємо, раніше Ксенії Мішиній зробили операцію. З чим було пов'язано хірургічне втручання - невідомо, проте актриса перебувала під загальним наркозом, а потім її перевели в палату.

Зараз з нею все добре. Вона вже повернулася додому і продовжує вести активну діяльність.

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