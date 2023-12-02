Зірку розсмішив той факт, що вона забула слова власної композиції.

Популярна українська співачка Оля Полякова, яка відпочивала на Занзібарі, показала миле відео з дочкою Машею. Вони разом заспівали нову пісню артистки "Вишні".

Оля Полякова опублікувала у своєму Instagram кілька відео з дочкою. Дівчата в останній день відпочинку на острові збиралися в ресторан на вечерю.

Зірка обрала вбрання в тому ж відтінку, що і її дочка, а головним стилістом стала Маша. Артистка одягла "чоловічий костюм" з гардеробу дочки. У той же час Маша підкреслила свою струнку фігуру сукнею.

Перед походом в ресторан зірка і її дочка на камеру виконали фрагмент нової пісні. Наприкінці відео Оля забула слова своєї пісні, через що вони розсміялися.

Оля Полякова 1 грудня представила кліп на нову пісню "Вишні". Лірична композиція у відеороботі супроводжується кадрами, знятими на концертах артистки.

Оля Полякова на Занзібарі

Зірка разом з дочкою Машею вирушила відпочивати на Занзібар. Полякова розповіла, що відпочинок був незапланованим і рішення приймалося за один день після одного з її концертів. За її словами, відпочинок на Занзібарі не гірше, ніж на Мальдівах.

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