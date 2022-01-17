Шанувальники почали переживати за Цекало через його нібито нездоровий зовнішній вигляд.

Відомий продюсер і колишній чоловік співачки Лоліти Олександр Цекало засвітився на фото зі своєю молодою дружиною Дариною Ервін. Артист погладшав і виглядає опухлим.

Ервін показала сімейні знімки на своїй сторінці в Instagram. Дівчина рідко ділиться фото з Цекало і в її профілі немає жодного кадру з чоловіком. Знімки з продюсером вона лише іноді публікує в Stories.

На нових фото, де Цекало засвітився поруч з молодою дружиною, артист виглядає постарілим. Продюсер і колишній чоловік Лоліти погладшав, обзавівся досить великим "животиком", його обличчя розпухло, а шкіра почервоніла.

Знімки Цекало розбурхали мережу. Шанувальники всерйоз стурбовані через зовнішній вигляд артиста. У ЗМІ вже з'явилися чутки про те, що артист може зловживати алкоголем.

Цекало і його молода дружина: що відомо

Колишній чоловік Лоліти Мілявської і його пасія Дарина Ервін одружилися у 2019 році. До цього Цекало перебував у шлюбі з сестрою Віри Брежнєвої - Вікторією Галушкою. Однак на початку 2019 року в ЗМІ почали з'являтися фото, які доводили, що артист зраджував своїй дружині з молодою дівчиною. Незабаром виявилося, що нова обраниця Цекало - художниця і актриса Дарина Ервін.

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