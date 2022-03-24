Зірка "Піратів Карибського моря" і "Володаря кілець" підтримує Україну і просить про допомогу для українців.

Відомий британський актор, зірка фільму "Пірати Карибського моря" Орландо Блум в рамках програми UNICEF перебувати в Молдові, де підтримує і допомагає українським сім'ям, які вимушено стали біженцями через повномасштабне вторгнення РФ.

Про це посол доброї волі UNICEF Блум повідомив у своєму Instagram.

"З початком війни в Україні мало не кожну секунду дитина стає біженцем. Я в Молдові з UNICEF, зустрічаюся з сім'ями, які були змушені кинути все в пошуках безпеки", - написав актор.

Зазначимо, Молдова прийняла і прихистила практично 400 тисяч біженців з України.

Актор закликав інших людей надавати посильну допомогу українським дітям.

"Дітям в Україні та за її межами потрібна вся допомога, яку Ви можете надати", - зазначив Блум.

Нагадаємо, у квітні 2016 року Орландо Блум приїжджав на Донбас, щоб зустрітися з українськими дітьми. Попри те, що його візит тримали в секреті, ця новина швидко розлетілася. Тоді він відвідав кілька шкіл і дитячих садків, які були зруйновані в ході військового конфлікту.

Так само Орландо Блум відвідав Святогірськ, Краматорськ, Слов'янськ, Маріуполь, Київ і Харків. В рамках поїздки актор поспілкувався з постраждалими дітьми, із задоволенням грав з ними, а після провів кілька зустрічей з психологами та вчителями.

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