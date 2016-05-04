ЮНІСЕФ офіційно показав, що робив Орландо Блум на Донбасі (відео)
15:28, 04 травня 2016Політика
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Український підрозділ Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) опублікував відео про перебування відомого британського кіноактора Орландо Блума в Донецькій області.
Блум відвідав дітей Слов'янська / facebook.com/UNICEF.Ukraine/videos
Про це йдеться у повідомленні в Facebook ЮНІСЕФ Україна.
"Посол доброї волі ЮНІСЕФ Орландо Блум справді перебував в східній Україні та зустрічався з дітьми, які постраждали внаслідок конфлікту. У зв'язку з питаннями безпеки, ми не мали права повідомляти деталі. А тепер раді поділитися", - сказано у ньому.
Як зазначає організація, Блум підкреслив важливість освіти, адже саме вона здатна повернути відчуття безпеки і забути пережите.
Нагадаємо, наприкінці квітня актор був помічений у школі в Слов'янську Донецької області в якості посла доброї волі ЮНІСЕФ.
Також, як повідомляли ЗМІ, в рамках візиту до України він таємно відвідав Харків.
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