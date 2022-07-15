У день обстрілу Вінниці мовчунка-артистка цинічно співала на фестивалі у Вітебську.

Таїсія Повалій, яка народилася в Україні, але позиціонує себе як російська співачка, знову шокувала своїм вчинком. 14 липня, коли в центр Вінниці прилетіли ракети і вбили мирних жителів, вона цинічно виступала на музичному фестивалі "Слов'янський базар" в білоруському місті Вітебськ.

Там горе-зірка виконала пісню "Верба" українською мовою, а після виступу сказала, що вважає Білорусь своєю Батьківщиною. Відео з'явилося на YouTube.

"Я завжди з такою радістю приїжджаю до вас, в Білорусь. Можна навіть сказати, що до себе додому, тому що Вітебськ - моя творча Батьківщина", - сказала зі сцени артистка, яка підтримує війну в Україні.

На концерті з промовою виступив також диктатор Олександр Лукашенко.

Тим часом син путіністки Денис Повалій у своєму Instagram-блозі опублікував кадри, зроблені на місці руйнувань у Вінниці.

Нагадаємо, продюсер Роднянський звернувся до Лоліти, маму якої нібито "побили в Києві за російську мову".

Також УНІАН писав, що Осадча показала, як зрадниця Повалій продовжує працювати в Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: