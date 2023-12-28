Її врятувала телефонна розмова з мамою.

Співачка Наталя Могилевська згадала моторошну історію, яка трапилася з нею багато років тому. Артистка в інтерв'ю Дмитру Гордону розповіла, що на неї напали грабіжники.

За її словами, за перемогу на "Слов'янському базарі" їй повинні були виплатити премію в розмірі 6 тисяч доларів. Однак, довгий час їй не віддавали ці гроші.

Вона їх отримали тільки через 5-10 років. Тоді цю ситуацію висвітили в ЗМІ, після чого на співачку напали грабіжники, щоб відібрати у неї ці гроші.

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"У мене була ситуація... Коли я на "Слов'янському базарі" перемогла, мені ту премію не дали, а там 6 тисяч доларів була премія. Мені її не віддавали 5-10 років. Вона мені вже не потрібна була, коли мені її віддали. Але пройшла ця інформація в газетах, і що ти думаєш? На мене напали! Це було дуже серйозно. Побили мене", - згадала Могилевська.

Вона розповіла, що грабіжники вдарили її в обличчя відразу після того, як вона відчинила двері. Однак, її врятувало те, що в цей момент вона розмовляла з мамою по телефону.

"Мене врятувало те, що я розмовляла з мамою по телефону в цей момент. Я була в квартирі. Відчинила двері, отримала удар в обличчя. Він мене потягнув, і я опинилася за секунду на балконі. Але я розмовляла по телефону, і інші, з ким він був, подумали, що я не одна вдома, вони втекли і його залишили", - додала артистка.

Нагадаємо, раніше Наталя Могилевська відповіла, чому у неї немає дітей.

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