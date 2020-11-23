Павлу Прилучному, який напередодні отримав травму щелепи, зроблять операцію.
Про це повідомляє Телеграм-канал Mash.
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За даними каналу, Прилучному діагностували зміщення виличної кістки та вивих нижньої щелепи. Актор каже, що він просто впав і вдарився головою в Калінінграді. Після цього прилетів до Москви й відразу ж поїхав до лікарні.
Зараз Прилучний знаходиться в окремій палаті в лікарні імені Пирогова. Після ранкового огляду лікарі прийняли рішення призначити йому операцію на виличній області, яка повинна відбутися завтра.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Павла Прилучного побили.
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