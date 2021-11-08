Миколу Журавльова побили у власному під'їзді.

Відомий музичний продюсер і композитор Микола Журавльов опинився в лікарні після побиття у власному під'їзді.

"Я був побитий у власному під'їзді. Хірург сказав, що з такими травмами зазвичай в лікарню приїжджають вже в комі. Але ми з Діаною ще 12 годин після травми їздили по всьому Києву робили обстеження, комп'ютерну томографію і все інше", - написав Микола у своєму інста-блозі.

Також він зазначив, що у нього перелом черепа і носа, йому наклали шви на підборідді, а також він погано бачить одним оком.

"Пару годин тому пройшла операція з видалення пошкоджених кісток черепа. Через місяць потрібна операція по впровадженню в голову пластини. Ніколи вас ні про що не просив, але якщо є можливість допомогти, буду дуже вдячний. Обіцяю написати ще більше класної музики", - додав Журавльов.

Читайте такожДорофєєва вперше прокоментувала отруєння в Єгипті й показала фото з палатиЗазначимо, Микола Журавльов пише музику для популярних артистів України та Росії, серед яких і популярна група KAZKA. Микола написав музику до їх пісні "М'ята", яка увійшла в новий альбом групи.

Також він працює з такими артистами як Ольга Бузова, Ханна, Клава Кока, Dilemma, Nikita, Курган & Агрегат та іншими.

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Автор: Діана Могилєвич