Екс-соліст групи Ptashkin з перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну пішов в тероборону.

Український артист, на рахунку якого перемога у восьмому сезоні вокального шоу "Х-фактор" Михайло Панчишин висловився про війну в Україні. Співак практично відразу після вторгнення окупантів в рідну країну взяв в руки автомат і приєднався до територіальної оборони.

24-річний виконавець вірить, що скоро Україна здобуде перемогу, і підтримує свою країну не тільки в гарячих точках, але і в Instagram своїми піснями.

"Ця війна торкнулася нас ще 8 років тому. І якщо тоді мій брат Петро захищав нас на сході, то зараз і я теж прийняв рішення замінити мікрофон на автомат на цей непростий час війни. Це наш будинок, це наші сім'ї, це наше життя, яке ми обов'язково відстоїмо", - розповів музикант.

Нагадаємо, український поет Сергій Жадан, який зараз займається волонтерством і допомагає ЗСУ, потрапив під обстріл з боку російських окупантів. Музикант повідомив, що з ним все гаразд.

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