Журналісти знайшли чоловіка ще два роки тому.

Переслідувач української співачки Злати Огнєвіч Вадим Лебідь раніше з'являвся на телебаченні та зізнався, що справді погрожував зірці вбивством.

У 2020 році чоловіка знайшли журналісти програми "Українські сенсації".

Тоді Лебідь вже переслідував співачку. Чоловік розповів, що з легкістю знайшов адресу зірки.

Одного разу чоловік підійшов до Злати на вулиці посеред ночі та схопив за руку. Огнєвіч здійняла галас та втекла. Свої дії чоловік пояснив тим, що закохався у зірку, але та не оцінила його "залицянь".

Водночас "зірковий сталкер" не вважає свою поведінку нападом. На його думку, "напад – це коли є синці".

Журналістка запитала Лебідя під час розмови: "Ви їй (Огнєвіч - УНІАН) погрожували колись?".

"Говорив, так... Говорив, що я її вб'ю", – відповів він та засміявся.

Читайте також"Холостячка" Огнєвіч розповіла про курортний романОгнєвіч поділилася фрагментом цієї програми у Instagram-сторіз та обурилася, що ще кілька років тому її переслідувач публічно заявляв, що погрожував їй фізичною розправою, але жодної реакції не було.

"І після цього він також залишався на свободі", – зауважила артистка.

Як повідомляв УНІАН, 24 січня українська співачка Злата Огнєвіч зняла на відео свого переслідувача, який не давав їй спокою протягом трьох років. Чоловік їхав в авто за машиною Злати, а потім почав їй погрожувати розправою.

Зірка звернулася у поліції та написала заяву. 25 січня Вадима Лебідя затримали.

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