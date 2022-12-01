Катерина Поліщук назвала деяких журналістів цинічними.

Звільнена з російського полону Катерина Поліщук, більш відома як "Пташка", розповіла, що її підставили з номером телефону.

За словами парамедика, знайомі передали її номер телефону третім особам. В результаті їй почали надходити дзвінки з невідомих номерів. Попри те, що дівчина раніше попросила не турбувати її, людей зовсім не зупинило її прохання.

"Мій особистий номер телефону має обмежену кількість людей, і кожен попереджений про те, що поширенню він не підлягає. Я ненавиджу голосові повідомлення і телефонні розмови, а відповідаю всім в письмовому режимі по можливості", – розповіла "Пташка" в інста-сторіз.

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Катерина назвала людей, які проігнорували її прохання, цинічними і корисливими. Вона додала, що такі журналісти тільки ганьблять українські ЗМІ.

Нагадаємо, раніше Катерина Поліщук повідомила, що у неї сталося горе. Дівчина не стала розкривати подробиць, проте попросила не турбувати її, бо вона хоче побути зі своїми рідними.

Крім того, раніше Пташка з "Азовсталі" довела до сліз фото загиблого на війні коханого.

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