Катерина Вареник пояснила, чому так сталося.

Піар-менеджер українських зірок Катерина Вареник розповіла про ситуацію, яка сталася навколо її підопічної, співачки Zelenooka. Сьогодні учасник "Україна має талант" Микита Прилуцький написав артистці з пропозицією виступити на благодійному концерті, проте за участь потрібно було заплатити.

Як каже Вареник, такий запит її обурив. За її словами, в країні триває війна, культурний фронт виживає, як може, а тут з'являється людина, яка запрошує на благодійний концерт, за участь у якому ще треба заплатити.

"Пане Микита навіть не дав пояснень, що за збір, яка сума, для чого, на що, рахунки чи банки.. Інформації нуль. До того ж, коли я побачила інформацію про "услуги для русских", мене порвало. Моя думка, що таким людям не місце в нашій країні. У нас війна, а не час для набивання кишень коштами", - сказала Катерина в коментарі УНІАН.

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Вона додала, що співачка Zelenooka відмовилася коментувати ситуацію. Вона не хоче давати жодних коментарів. Тому Вареник припинила співпрацю з артисткою.

"Zelenooka не погодилась надати коментар, нормальних причин я не знаю. Адже вважаю, що це не скандал, а відкриття очей українцям про таку людину. Ми перестали з цього вечора співпрацювати. Моя позиція - потрібен розголос цієї неприйнятної ситуації", - додала піарниця.

Скандал навколо "благодійного" концерту - що відомо

Микита Прилуцький пропонував українським зіркам виступити на "благодійному" концерті, за участь в якому їм потрібно було заплатити по 500 доларів.

За його словами, виручені гроші повинні бути спрямовані на допомогу дітям з Бахмута, однак у розмові з журналістами він не зміг це підтвердити.

У команді Олега Скрипки, якого Прилуцький назвав хедлайнером цього заходу, вже встигли відреагувати. Прес-служба артиста повідомила, що вони вперше про це чують. Ні в якому подібному івенті вони участі ніколи не брали і брати не будуть. Більше того, команда Скрипки пригрозила Прилуцькому судом, якщо він продовжить займатися шахрайством.

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