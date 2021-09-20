Співачка "засвітила" напівпорожні баночки із засобами для макіяжу.

Українська співачка Тіна Кароль показала вміст своєї сумочки. Артистка розповіла, що носить з собою і насмішила мережу дивним набором. У сумочці у Кароль - яблуко, косметика і навіть "пістолет", яким вона наносить на обличчя тональний засіб.

Вмістом своєї сумки Кароль поділилася для YouTube-каналу Vogue UA.

Так, в розкішній сумочці Balmain, яка коштує понад 62 тисячі гривень, Тіна Кароль не носить щоденники або блокноти - замість них співачка завжди бере з собою два телефони. Артистка робить всі замітки в гаджетах і відмовилася від планування справ на папері.

В "арсеналі" Кароль чимало косметичних засобів: помади, креми та духи. Особливої уваги заслуговує "пістолет" - спеціальне пристосування, яким співачка наносить на шкіру тональний засіб. Через цей девайс її часто не пропускають в аеропорту, адже він дійсно схожий на справжню зброю.

Але куди більше уваги фанати звернули не на фірму засобів, які показала Кароль, а на стан пакування і баночок, де вони зберігаються. Так, в сумочці співачки було багато косметики, яка практично закінчилася. Напівпорожня баночка крему, стерті "до дірок" тверді духи та тональний крем, який майже закінчився - косметичка зірки насмішила мережу.

Кароль навіть не змогла показати, як працює її "пістолет" для тону, бо в баночці зовсім не залишилося засобу. Сама співачка помітно ніяковіла і акцентувала на тій косметики, яка зовсім нова. Наприклад, зірка показала дві абсолютно нові помади, якими навіть ще не користувалася.

На думку коментаторів, стара косметика, яка практично закінчилася, навряд чи повинна бути в косметичці настільки іменитої співачки. Крім цього, багатьох розчарувала нещирість артистки.

"Відчувається, що сумку збирала візажистка", "те почуття, коли дивився її Патреон, що у неї в сумці і яка вона насправді) 2 різних людини", "все таке пластмасове і фейкове, неможливо, цей наряд, сумка, ці речі, чому не можна зробити пореалистичней, ну що за дешевий сценарії?",- написали користувачі в коментарях під відео.

Крім косметики співачка показала ще й яблуко. За словами Кароль, вона носить у своїй сумці фрукт, який зірвала у себе в саду.

Також вас можуть зацікавити новини:

Автор: Віолетта Орлова