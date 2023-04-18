Він зазначив, що його життя продовжується.

Український військовий, письменник та музикант Павло Вишебаба, який пише вірші про війну та кохання, зробив відверте зізнання. Він розлучився з дружиною.

За словами Вишебаби, його фанати могли про це здогадатися ще раніше. Проте нині він вирішив публічно підтвердити інформацію про розрив стосунків.

"Я розлучений. Для друзів і уважних читачів моєї збірки віршів це давно не секрет. Та схоже про це треба зробити окремий допис, щоб не відповідати на це питання знову й знову. Я розлучений, історія нашої родини закінчилась у 2022-му, поповнили статистику розірваних шлюбів під час війни", - написав поет в Instagram.

Відео дня

Вишебаба також зазначив, що він не хоче розкривати деталі. Втім, військовий повідомив, що ці стосунки для нього вже давно позаду.

"Скористаюсь своїм правом не посвячувати інших в деталі – це наше приватне життя. Ми залишаємось люблячими батьками нашої прекрасної доньки. Це давно позаду, життя продовжується", - наголосив Вишебаба.

Хто такий Павло Вишебаба

Павлу Вишебабі 37 років, він народився у Краматорську. Він - поет, музикант, екоактивіст та командир відділення ЗСУ у 68 ОЄБр ім. Олекси Довбуша. Військовий пише вірші та дає благодійні концерти. У 2022 році видав збірку "Тільки не пиши мені про війну".

Вишебаба активно веде сторінки у соціальних мережах. Нещодавно він показав відео з виступу, на якому він читав вірші. Поет збирає кошти для захисників України. Зокрема, Вишебаба та парамедик Катерина "Пташка" Поліщук нещодавно робили тур та виступали в містах України.

Вас також можуть зацікавити новини: